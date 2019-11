Syrisk kvinne i Fræna fikk fylkets likestillingspris

Nyheter

– Det er veldig kjekt å kunne dele ut årets pris til Mayada Alfaiyad. Hun er ei sterk, moderne kvinne som visker ut forskjellene mellom mann og kvinne, flyktning og arbeidstaker, etnisk norsk og utlending – og er på den måten en svært god representant for likestilling mellom kjønn og sosiale nivå.

Det sier Marit Nerås Krogsæter, leder av Kultur-, næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal. Det er de som hvert år er ansvarlige for denne prisen.

Aktiv både i jobb og fritid

I en pressemelding sendt ut mandag kveld, skriver de at årets prisvinner «er aktiv i lokalmiljøet sitt både gjennom jobb og fritid, og formidler kunnskap om det norske samfunns- og arbeidslivet, og er en ressurs for mange. Hun er også ei som arbeider med å påvirke holdningene til andre innvandrerkvinner for å få dem til å engasjere seg i lokalsamfunnet og få seg en jobb».

Alfaiyad har også holdt innlegg på 8.-mars-arrangement, der hun fortalte om hvordan det var å være kvinne i Syria før krigen begynte.

Alfaiyad kom til Elnesvågen i juni 2017, som flyktning fra Syria. Hun er født i 1979, er utdannet sjukepleier, og er i dag midlertidig ansatt i flyktningetjenesten i Fræna som tolk i barnehagen.

Fikk til slutt fem forslag

I starten av september kunne Romsdals Budstikke melde at Kultur-, næring og folkehelseutvalget ikke hadde fått et eneste forslag til kandidater til likestillingsprisen da fristen for forslag gikk ut.

Antall kandidater til likestillingsprisen: null For andre gang er det ikke foreslått en eneste kandidat til fylkets likestillingspris. Nå vil kultur- og folkehelseutvalet ha navn på bordet. Eller en ny pris.

– Det er et paradoks at vi ikke har fått inn kandidater fra noen del av samfunnslivet som kan passe til denne prisen, sa Marit Nerås Krogsæter da.

Fristen for å nominere kandidater ble utvidet, og etter andre gangs utlysing, kom det til slutt fem forslag.

Prisen blir delt ut på fylkestinget 9. desember. Prisen består av 15.000 kroner, et kunstverk og et diplom.