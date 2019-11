Nær halvparten av norske elever vet om narkotikabruk i skolen

Nyheter

Undersøkelsen er gjort blant ungdom i alderen 15 til 20 år. Seks prosent opplyser at de har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen. Fire prosent svarer at de har opplevd at rusede elever forstyrrer undervisningen, skriver VG.

– Det er bekymringsfullt at mer enn fire av ti elever kjenner til at det foregår bruk av narkotika i skoletiden, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.

Hun sier elever har krav på et rusfritt læringsmiljø.

– Tilsvarende rusbruk på en arbeidsplass for voksne ville vært helt uakseptabelt, sier Huseby til avisen