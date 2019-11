Investor står klar med 140 millioner til reiselivet i Romsdalen

– Romsdalen er en perle som kan utvikles mye mer slik at det skapes arbeidsplasser og verdier. Gondolbanen er én ting, nytt hotell, satsing på turisttog og opplevelsesbåter vil gi Åndalsnes et oppsving, sier Bernt Østhus i investeringsfondet Longship AS. De står klar med 140 millioner kroner.