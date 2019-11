Sto parkert utenfor sjukehuset - fikk bilvinduet knust

Nyheter

– Jeg synes det er trasig. En skulle jo tro at bilen står trygt parkert utenfor sjukehuset. Ikke var det stjålet noe fra bilen heller. Lommeboka mi lå der. Så det er tydelig at noen har gjort dette kun for å ødelegge. Jeg har anmeldt forholdet. Dette må ha skjedd etter klokka 15.00 på onsdag, i tilfelle noen skulle ha observert noe, sier Tormod Lien.