Ber om tips etter brann

Molde: Det var natt til mandag at det ble slått full brannalarm fra en bolig på Frydenberg på Hjelset. Alle beboerne var ute av huset da brannvesenet kom. Men en person ble sendt til Molde sjukehus for sjekk for røykskader. Politiet ble varslet om brannen klokka 03.15.