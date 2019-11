Bli bedre sett i vintermørket!

Nyheter

En biltur rundt i Moldes gater i starten av november kan være en nifs opplevelse. Det er en skremmende å se hvor mange som ikke bruker refleks eller lys i trafikken i den mørkeste årstida. Og det er de voksne som er verst.

En kjøretur før soloppgang eller etter solnedgang, med svart asfalt og striregn som kulisser, krever at sjåfører kjører etter forholdene – senker farta og er ekstra årvåkne. Men alle som oppholder seg i trafikken må ta ansvar for egen sikkerhet. Det er dessverre ofte ikke tilfelle.

Undersøkelser gjort av Statens vegvesen viser at langt flere fotgjengere blir skadd eller drept i trafikken i høst-/vinterhalvåret enn i vår-/sommerhalvåret. Tallene viser at i det siste tiåret har 61 prosent av de involverte fotgjengerne blir skadd eller drept om høsten og vinteren, mens de øvrige 39 prosentene blir skadd eller drept på våren/sommeren. I nesten en tredel av dødsulykkene brukte ikke ofrene refleks.

Yrkessjåfører kan fortelle hvor stor forskjell det er å møte mennesker uten refleks eller andre lys i trafikken. Hvis en bil kjører i 50 km/t har sjåføren ti sekund på å reagere, hvis du bruker refleks. Uten at vi bruker refleks har sjåføren bare to sekund på seg.

I snitt bruker fire av ti voksne refleks. Vi er langt flinkere til å be barna ta på refleks – heldigvis – men dårlige eksempler sjøl. Trygg Trafikk har undersøkt refleksbruk i alle fylker, til sammen 25.500 tellinger. For fjoråret var resultat at drøyt 40 prosent av mjuke trafikanter bruker refleks.

Refleks er et ufattelig billig og samtidig effektivt hjelpemiddel for bedre trafikksikkerhet. Derfor er det litt vanskelig å forstå at såpass mange av oss velger å la være å bruke denne ekstra livs- og ulykkesforsikringen.

Vår oppfordring er klar, bruks refleks langs vintervegene!