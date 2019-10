Massivt strømbrudd i Ålesund

Nyheter

(Sunnmørsposten) Oppdatering: Klokka 10.52 melder Mørenett at alle kunder skal ha fått tilbake strømmen.

Ålesund sentrum fra Volsdalen og vestover er ramma av strømbrudd tirsdag morgen, melder Mørenett klokka 09.07. 9.782 kunder skal være berørt.

Brannen er i en trafokiosk i Kipervikgata, nedenfor Utstillingsplassen, ifølge politiets operasjonsleder Borge Amdam. Han opplyser til Sunnmørsposten at røykdykkere har gått inn for å få ut røyken.

Kipervikgata ble tidlig stengt ved Utstillingsplassen, og beboere som bor i området har blitt bedt om å stenge vindu. Publikum er videre bedt om å trekke unna røyken.

– Tafjord Kraft og brannvesenet er på stedet. De har kontroll, noe røyk fra stedet, opplyser politiet på Twitter klokka 09.19. Tafjord presiserer i ettertid at det er Mørenett som er ansvarlig, ikke Tafjord.

– Ingen personer er eksponert for røyk, sier Amdam som sitter på politihuset i Ålesund og har strøm fra backup-løsning.

Klokka 10.03 melder Mørenett at Slinningsodden og søre deler av Hessa har fått tilbake strømmen. 8.740 kunder fortsatt strømløse.

Rundt 15 minutter seinere opplyser vaktleder Kjetil Iversen hos Møre og Romsdal 110-sentral at brannvesenet er ferdig med utlufting og har forlatt stedet. Mørenett er der fortsatt og jobber med trafoen.

I en sms fra Ålesund kommune heter det at flere har mistet vannet i høyerliggende områder grunna strømstansen. Kommunen har imidlertid koplet opp aggregat i Volsdalen slik at de fleste skal ha fått tilbake vannforsyninga.

Klokka 10.20 heter det fra Mørenett at Fjelltun har fått tilbake strømmen. Fortsatt er 7.158 kunder strømløse.

Litt før klokka 11 sier operasjonsleder Borge Amdam at de, siden brannvesenet er ferdig på stedet, snart kommer til å fjerne sperringa i Kipervikgata. Videre vil det komme melding om at det ikke lenger er nødvendig for folk å stenge vinduer eller holde seg unna området.

