Spesiell avtale ble inngått på ordførerens kontor i Nesset:

Styringa av kraftfondet ble koplet opp mot stemmegivning i kommunereformen

– Vi ble lovet at vi skulle få det som vi ønsket i forhold til styringa av Kraftfondet dersom vi brøt ut av Ap-gruppa og stemte for Molde i kommunereformen. Nå frykter jeg at de likevel ikke holder ord, sier kommunestyrerepresentant Stein Ivar Bjerkeli (Ap) i Nesset.