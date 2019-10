Bil kjørte inn i inngangsport i Midsund

Hendelsen skjedde søndag morgen klokken 06.17 i Midsund.

Bilen kjørte inn i en inngangsport i et hus i Midsund.

Politiet opplyser på Twitter at to personer har fått førerkortet beslaglagt og blir anmeldt.

Føreren av bilen skal ha vært påvirket av alkohol, mens den andre personen får sitt førerkort beslaglagt og blir anmeldt for å ha overlatt kjøretøyet til en som ikke oppfyller vilkårene for å føre den.

