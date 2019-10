Kommunestyret ville ta fra direktøren myndighet – da ga han klar beskjed

Nyheter

Hustadvika: Det var da kommunestyret sist torsdag skulle vedta delegasjonsreglement for den nye kommunen at situasjonen tilspisset seg. Birgit Dyrhaug fra Senterpartiet satte frem et forslag på vegne av flertallspartiene Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne om at «Endringer i ledelses- og enhetsstruktur behandles politisk.» I praksis ville det bety en betydelig innskrenking av kommunedirektør Ersviks myndighet.