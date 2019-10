Vil sette sluttstrek for skolestriden

Nyheter

Den høybetente skolesaken i Fræna skal behandles i kommunestyremøtet i Hustadvika kommune torsdag. Her vil flertallskoalisjonen Sp, KrF, SV og MDG sørge for at det blir satt en stopper for de vedtatte planene om å flytte 5.-7. trinn fra Sylte/Malme og Tornes skolekrets til nye Haukås skole i Elnesvågen.