Elvas magi

For mange lokalsamfunnet har elva en viktig betydning. En åre til liv som trekker til seg folk. De fine rasteplassene, den flotte stien eller fiskeplassen som det hører så mange fine historier til. Rauma elv er ei slik elv. Under høge fjell og noen av landets flotteste fosser hviler elva om sommeren. Fargespillet i vannet er unikt, et sted man kan hvile øynene. Når elva stiger under snøsmeltinga eller i nedbørsperioder kan man se kreftene i vannmassene. Ikke rart at turister i hopetall stopper for å fotografere, uansett vær eller sesong.