(Sunnmørsposten:) Ifølge NRK skal en båt med et mannskap på fem ha truffet en fiskemerde og grunnstøtt.

– Den ene skada seg i ei skulder, mens den andre fikk et kutt i hodet. Vi vet ikke hvordan grunnstøtinga skjedde, men det er mistanke om at båtførar har ført båt i påvirket tilstand, og det er tatt prøve av han, sier Per Åge Ferstad til kanalen.

