Lang kø da to nye butikker åpnet

Molde: Gikk du inn dørene til Moldetorget torsdag morgen, kunne du kanskje både glemme at du var i Molde og at det var torsdag. For rett til venstre for hovedinngangen ligger Moldetorgets nye kaffebar, Espresso House. Der hadde folk samlet seg i hopetall blant store grønne planter, røffe møbler og panoramavindu som åpner kjøpesenteret mot det nye torget.