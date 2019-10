Arkivverket skal digitalisere historisk kulturarv

Nyheter

Det kommer fram i regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2020, skriver Aftenposten. Kulturminister Trine Skei Grande vil sette av 127 millioner kroner til digitaliseringsprosjektet.

– Postadressen din skal ikke avgjøre dine muligheter for å finne informasjon. Nå legger vi til rette for at så mye som mulig av den historiske dokumentarven skal bli tilgjengelig fra din hjemme-PC. Du skal ikke lenger trenge å dra til et bibliotek for å finne informasjonen, sier Grande.

Grande mener det haster med å få tatt vare på og tilgjengeliggjort materialet.

– Det er ikke alt som finnes lagret på papir, en del ting er kun lagret digitalt. Det er disse tingene, blant annet de gamle diskettene fra 1980-tallet, som vi er mest redd for. Det er mange slike digitale baser som står i fare for å forsvinne hvis vi ikke tar grep, sier hun.