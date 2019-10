Supertreneren

Nyheter

De siste ukene har tusenvis av nordmenn jublet sammen med Karsten Warholm. For Dimna Idrettslag, Ulsteinvik, Møre og Romsdal og hele Norge er dette stort. De er nesten utrolig at Norge har en verdensmester på 400 meter hekk. Derfor gjorde det inntrykk da 23-åringen suste inn til sin andre VM-tittel i Doha mandag kveld. Et godt friidrettsstevne har så mye dramatikk, historie og følelsesutbrudd. Måten Karsten Warholm framstår på før, under og etter et VM-gull rører ved mange. Det er i verdenstoppen, men oppleves likevel som nært.