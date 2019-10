Opprettelse av landslinje i Bratt friluftsliv ved Rauma videregående skole

Nyheter

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen bevilger nå 0,4 millioner kroner til en ny landslinje i Bratt friluftsliv fra høsten 2020.

Tolv elever ved Rauma videregående skole vil få mulighet til å fordype seg i klatring og ski, samtidig som de får studiekompetanse. Landslinjer er åpne for at elever fra hele landet kan søke.

Landslinjen vil gi ungdommer fra hele landet mulighet til å utvikle solid kompetanse innen Bratt friluftsliv, og samtidig få generell studiekompetanse, står det i pressemeldingen.

– Svært fornøyde

Linjen vil fokusere på sikkerhet og verdiskapning, samt i et voksende naturbasert reiseliv omhandle aktiviteter og opplevelser i høyfjellet og i bratt terreng.

– Vi er mange som har jobbet for at denne landslinjen skulle bli en realitet, og er i dag svært fornøyde med å kunne bidra til opprettelse av dette utdanningstilbudet, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) i pressemeldingen.

– Rauma kommune innbyr til bratte aktiviteter både sommer og vinter, og er helt riktig lokasjon for en landslinje i Studiespesialisering med Bratt friluftsliv. Jeg har selv tilbrakt mye tid i Rauma med klatring og skikjøring, og er spesielt glad for å ha fått gjennomslag i regjeringen for landslinjen i Bratt friluftsliv. Dette blir et unikt tilbud til ungdom fra hele landet, som gjør at de kan drive med det de liker aller best av friluftsaktiviteter og samtidig oppnå studiekompetanse.

– Faglig dyktig team

Rektor ved Rauma vgs, Eva Leergaard, er svært glad for å ha fått landslinje i bratt friluftsliv.

– Dette får vi til, vi har mange dyktige ansatte og andre støttespillere vi kan dra nytte av. Elevene som begynner her hos oss høsten 2020 skal kommer til et faglig dyktig team og god undervisning i disse fagene som er basert på ferdsel i bratt natur. Bratt friluftsliv gir rom for å øve på egne ferdigheter gjennom mange undervisningstimer med praktisering av basisaktiviteter, ski og klatring, sier hun i pressemeldingen.

– Både HMS arbeid, risikovurdering, konsekvenstenkning, samt førstehjelp og redning er viktige moment i opplæringen. Nå skal vi arbeide for å skape gode læreplaner, godt opplegg, riktig utstyr og ikke minst se på en mulig bosituasjon for elever som skal bo på Åndalsnes, sier Leergaard.