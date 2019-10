Ferjekaia i Molde må sikres – det skal skje om natta

Nyheter

Statens vegvesen opplyser at steinfyllinga under Molde ferjekai må stabiliseres for å hindre mer utvasking.

Det skal gjøres ved å fylle 3-5000 kubikk med stein og slå peler i sjøbunnen. De har søkt Fylkesmannen om gjennomføringen.

– Vi holder på med søknader og det er ute på høring. Vi har tatt miljøprøver og vi venter på avklaring, sier byggleder Oskar Einarsson i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.

Han informerer om at det har vært et problem over tid og ikke noe som kommer nå.

Natt eller stengt

Akkurat når arbeidet skal skje er ikke fastsatt, men Statens vegvesen informerer om at de tror det vil bli i november eller desember.

Ferjesambandet Molde-Vestnes er et av de travleste i fylket og det har ført til at arbeidet må gjøres på natta. Hvis ikke hadde de måttet stenge hele ferjesambandet.

– Det er det som er utfordringen i Molde. Ferjene går i ett. Vi måtte ha stengt sambandet. Alternativet var å stenge Molde-Vestnes eller å ta det på natta. Da må det nesten tas på natta, forklarer Einarsson.

Ti netter

Han sier de estimerer at arbeidet vil ta ti netter og at hvis ikke noe gjøres kan det bli problemer for ferjene.

– De tre ytterste fenderpanel begynner å bli litt løse. Etter hvert vil de gå ut over steinfyllinga og fendringa på fergekaia - det er søylene som ferja legger seg til når den kommer til kaia.

Søknad til arbeidet er altså ute på høring. Der er det satt frist 31. oktober.

– Vi vil komme ut med nærmere opplysninger i god tid før vi er klare til oppstart, forsikrer Einarsson.