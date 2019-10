Motorsyklister kjørte på bakhjulet i 120 km/t. Stoppet av UP

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder torsdag kveld at UP har stoppet to motorsyklister på E39 i Gjemnes. De to skal ha kjørt på bakhjulet i stor hastighet over Gjemnessundbrua. Hastigheten deres ble målt til 120 km/t i 80-sona på Høgset. Det resulterte i anmeldelse og førerkortbeslag for begge for den uvettige kjøringen som dessuten skjedde langt over tilltatt hastighet.

– De ble stoppet i 80-sona på veg ned fra Gjemnessundbrua, før Høgsettunnelen, sier operasjonsleder Jens Dahl ved politiet i Møre og Romsdal til Rbnett.

Politiet opplyser at de to motorsyklistene ble observert under patruljekjøring.