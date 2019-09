Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal opplyser til Rbnett tirsdag ettermiddag at turgåere på Jendemsfjellet i Fræna var bekymret.

De hadde sett en paraglider, men ikke sett denne lande.

I 18-tida meldte Operasjonssentralen på Twitter at det er søkt i fjellsiden ved hjelp av luftambulansen.

Politiet melder at det ikke er gjort noen funn, og søket er avsluttet.

Seinere tirsdag meldte meldte de to som hadde hoppet seg for politiet. Alt ok med dem, melder politiet.