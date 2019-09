– Nå må vi komme i gang

Nyheter

GOSSEN: – Det er jo ikke en sprekk vi her snakker om, det er skivebom når det blir så voldsomt mye dyrere enn beregnet. Det er en prisøkning som tilsvarer 115 tusen kroner per innbygger i hele kommunen. Høyres forslag er at administrasjonen får tilbake saken og at det lyses ut ny tilbudskonkurranse, sa Ingebjørg Nergaard i debatten om minst 65 millioner kroner mer til kulturhus og basseng.