Godvær lenge - i vår målestokk

Nyheter

(Sunnmørsposten:) Det fine været på Nordvestlandet lørdag skal vare ei god stund, i hvert fall i målestokk på våre kanter.

– Et høgtrykk bygger seg opp i nord – over Lofoten, for å være nøyaktig. Dette blir liggende og gir fralandsvind for deres del, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt.

– Sjansen er stor for sol og opphold i alle fall til og med torsdag, men det er en mulighet for at det kan danne seg tåke lokalt, fortsetter han.

Meteorologen forteller videre at temperaturene kan komme opp i 15–20 grader, at søndag trolig blir varmeste dag, og at det ikke synes å bli noen større temperaturforskjeller på innland kontra ute ved kysten. Det ventes ikke vind av betydning: Opp i skiftende bris, eller østlig bris.

– Når vi kommer til fredag ser det ut til å bli et værskifte. Et storskala lavtrykk vil nærme seg kysten av Vestlandet, og selv om varselet er usikkert såpass langt fram, gjør størrelsen på lavtrykket at det etter all sannsynlighet vil skye til og komme nedbør, avslutter Selberg.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten)