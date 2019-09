– Er det ikke plass til guttene våre i samfunnet?

Nyheter

Molde: I 2003 kommer Ben til verden, og Ragnhild og ektemannen blir foreldre for første gang. Et år seinere kommer Jonas. Familien er komplett. Etter familiens ønske er navnene endret i artikkelen. Ben og Jonas er uatskillelige fra første stund. Mamma Ragnhild beskriver sønnene som en enhet. De er så nære at de ved toårsalderen utvikler et eget språk kun de to forstår. Jonas begynner ikke å snakke i lengre setninger før han er fem år gammel, og får derfor utsatt skolestarten med ett år. Men da storebror Ben begynner på skolen, og Jonas er alene i barnehagen, blir det med en gang vanskeligere å få han av gårde om morgenen.