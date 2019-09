Nyheter

Solberg på toppmøte om havvind

Statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag på toppmøte om vindkraft til havs på Bergen næringsråds konferanse The Ocean. Hun taler rundt klokka 9.10.

Slik det ser ut nå, med massiv motstand mot vindkraft til lands i kommuner aktuelle for utbygging, kan det grønne skiftet bli avhengig av vindkraft til havs om vindkraft skal være en del av løsningen.

Valg i Israel

Det holdes nyvalg i Israel etter at statsminister Benjamin Netanyahu mislyktes med å danne ny regjering etter valget i april. Netanyahu har lovet å annektere de israelske bosetningene dersom han blir gjenvalgt.

Spørsmålet ved valget er om Netanyahus parti Likud sammen med sine støttepartier vil få tilstrekkelig oppslutning til å danne regjering.

Brexit-saker i britisk høyesterett

Høyesterett i London begynner behandlingen av tre saker knyttet til brexit og Boris Johnsons beslutning om å suspendere Parlamentet fram til 14. oktober.

Statsminister Boris Johnson beordret suspensjon av nasjonalforsamlingen fram til trontalen holdes. Det vil gjøre det vanskelig for politikerne å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

Snowden lanserer bok

Edward Snowden, som offentliggjorde hemmelig informasjon om den amerikanske etterretningstjenesten NSAs virksomhet i 2013, lanserer en bok med tittelen «Permanent Record». Lanseringen skjer i Berlin.

Boken blir utgitt i over 20 land samtidig, også i Norge hvor den utgis av Aschehoug forlag. Det var i 2013 at den tidligere IT-teknikeren og CIA-agenten avslørte programmer for masseovervåking i både Storbritannia og USA.

Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark ferdigstilt

Dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra deltar på markering av at prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark er ferdigstilt.

Parken var dronningens konfirmasjonsgave til prinsessen og de to har samarbeidet om utformingen av den. I høst er den blitt ferdigstilt med tolv kunstverk, hvor barn fra alle deler av landet har bidratt med skissetegninger.