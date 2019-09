– Mangler eksakt oversikt over hvor mange sau og kyr som er druknet

Nyheter

(Driva) Surnadal kommune har samlet sitt kriseteam for å gjennom gå situasjonen etter at Surna flommet over og skapte en dyretragdie med druknet sau. Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) er optatt i møter med kriseteamet.

Over hundre sauer tatt av flomvann Politi og brannvesen har rykket ut for å berge sauer som er tatt av flomvann fra Surna.

Over 100 sau skal være tatt av vannmassene etter at Surna flomma over mandag. Bonde Harald Krangnes er en av dem som er rammet av tragedien. Hvor mange av hans besetning som er tatt av flommen vet han ennå ikke.

- Det er for tidlig å si. Jeg har ennå ikke oversikt, sier Krangnes.

Sammen med politi, brannvesen og frivillige har Krangnes jobba på spreng for å berge sau opp fra vannet. To båter ble satt inn i arbeidet med å hente sau der de sto isolert på tanger og i kratt omringet av vann. Mange dyr ble berget på den måte.

- Jeg tror de sauene som kunne bli berget nå er i sikkerhet for vannet, sier Krangnes.

Før hjelpemannskapene kom tidlig mandag morgen jobba han og familien med å få berga så mange sau de kunne. Men både bonde og hjelpemannskaper har måttet se på sau som har måtte bukke under for vannkreftene. Innsatsleder Anders Magne Ormset ved Surnadal Lensmannskontor betegner det som en dyretragedie.

- Jeg har selv sett sau bukke under for vannet. Vi regner med at et hundretalls sau er druknet, sier Anders Magne Ormset.

Nå kommer det også inn meldinger om kyr som er tatt. Bonde Sivert Mauset sier han savner et stort antall kyr og ber folk langs elva nedenfor gården si fra om de ser helbrune kyr og kalver stå der det normalt ikke er dyr.

Vegen er stengt forbi gårdene der det pågår berging av dyr.

Saken ble først publisert i Driva.