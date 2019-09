Folk på Vestlandet bes holde seg innendørs

Nyheter

Utover lørdag kveld kom det stadig flere meldinger om store nedbørsmengder, flom, ras, båter som hadde slitt seg og stengte veier og ferjesamband.

Ved Kvitsøy i Rogaland ble det meldt om en tresnekke med to personer om bord som tok inn vann. Flere båter og et redningshelikopter kom til unnsetning. KV Tor meldte at de to om bord er nedkjølt og blir tatt med til sykehus for undersøkelse. Båten blir forlatt drivende.

Både Fjord Line og Color Line kansellerte sine avganger mellom Kristiansand og Hirtshals.

– Seilingene er kansellert på grunn av været som er på vei inn i Skagerrak nå. Vi prøver å få så mange som mulig hjem i dag. Det jobber vi med nå, sier salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Oversvømte veier og steinras

I Bergensområdet ble det meldt om svært mye vann på veiene. Noen steder ble kumlokkene presset opp av vannmassene og politiet ba folk om å kjøre forsiktig.

Fylkesvei 134 ved Bergsdalen og Storforsdammen i Hordaland er stengt på grunn av jordras, i Rogaland er Mortavika ferjekai stengt grunn av uværet og E39 ved Vassenden i Jølster er stengt på grunn av flom.

Vest politidistrikt melder at det også gikk ras i Jølster, men at ingen biler ble tatt.

Fylkesvei 103 ved Simadalsveien i Hordaland er stengt på grunn av steinras. Også riksvei 5 ved Kjøsnes i Sogn og Fjordane er stengt på grunn av flom og rasfare.

Oransje farenivå

På Vestlandet er det ventet opp mot 100 millimeter regn, og det er satt oransje farenivå for jordskred, flom og kraftige vindkast flere steder denne helgen.

Fra søndag formiddag ventes det lokalt kraftige vindkast på 20 meter per sekund i Telemark, Aust-Agder og østlige deler av Vest-Agder.

– Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over ende. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advares det.

For Buskerud, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Ofoten er det utstedt varsel på gult nivå for vind.

Stor skredfare

Særlig i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet er det stor skredfare.

Bratte skråninger, bekker og elveløp er spesielt utsatt siden grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

– Det er ventet mange skredhendelser, og noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller bane, skriver Varsom.no.

Det er også fare for jord- og flomskred i sørlige deler av Trøndelag og i ytre strøk på Vestlandet.