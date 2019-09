Nyheter

Protestmarsj i Hongkong

Demokratiaktivister i Hongkong arrangerer ny protestmarsj. Lørdag brukte tusenvis av demonstranter fakler, lykter og laserpenner i en spesiell demonstrasjon i Hongkong under den kinesiske Månefesten.

Presidentvalg i Tunisia

Det holdes presidentvalg i Tunisia. Valget skulle egentlig ha blitt gjennomført 17. november, men ble fremskyndet da president Beji Caid Essebsi døde 25. juli.

Presidentvalget anses som svært viktig i landet som sliter med sosial uro, høy arbeidsledighet og ekstremisme. Men tilliten til politikerne er lav.

Konsekvenser av droneangrepene

Saidia-Arbia har sagt at landet har vilje og evne til å møte og håndtere situasjonen etter droneangrepet lørdag på et oljeprosesseringsanlegg og et oljefelt og som har ført til en halvering av landets oljeproduksjon.

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret, men USA mener Iran står bak.

Politiets beredskapssenter

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til åpen dag på politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Det nye beredskapssenteret skal etter planen stå ferdig neste år.

Senteret skal huse beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste.

Fredningsmarkering

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på fredningsmarkering av kvenske kulturminner i Reisadalen i Storslett, Nord-Troms. Det finnes fra før sju fredede kvenske anlegg i Norge med 59 bygninger og objekter.

Kvener eller norskfinner har preget den nordnorske kulturen på flere måter, blant annet gjennom en særegen byggeskikk gjennom flere hundre år.