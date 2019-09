Nyheter

Romsdals Budstikkes redaktør Ole Bjørner Loe Welde møtte de rødgrønne partiene da de kom ut av Folkets Hus kl. 23.57 onsdag kveld:

– Sp har dessverre brutt forhandlingene med oss rødgrønne partier. Det er veldig beklagelig, men ikke noe vi får gjort noe med. Vi må gå videre, og er enige om å kjøre som en sterk opposisjon, sier Kim Thoresen-Vestre.

Knut Iversen Foseide i MdG sier:

– Vi hadde et offensivt rødgrønt samarbeidsprosjekt på gang med en god klima- og miljøvernpolitikk og en inkluderende politikk. Dessverre ble det nå det avbrutt.

– Skuffet?

– Selvsagt. Nå så vi muligheten til endelig å få til et skikkelig skifte i Molde. Det er første gang det er rødgrønt flertall. Da er det veldig skuffende at Senterpartiet går til Høyre når vi hadde muligheten til virkelig å gjøre en forskjell. Ikke minst med tanke på desentralisering og å opprettholde den strukturen, slik at nabokommunene kunne vært fornøyd, sier Thoresen-Vestre.

– Hvor langt kom dere i å utarbeide en avtale for et rødgrønt samarbeid?

– Vi hadde en veldig god avtale. Faktisk ganske detaljert, som vi sendte over og gikk gjennom punkt for punkt alle fire partiene. Vi var egentlig ferdig med den avtalen, sier Rykhus.

Kl. 23.56 sendte AP, Sv og MdG ut følgende felles pressemelding etter et kort forhandlingsmøte med SP tidligere på kvelden.

«Senterpartiet avslo et samarbeid i Molde som kunne gitt en rødgrønn by med klimakutt, miljøvern og sosial utjevning som sine viktigste saker.

Senterpartiet forlot forhandlinger med Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne for å fortsette forhandlingene med H torsdag kveld. Partiene er skuffet at Senterpartiet avslår et mulig rødgrønt samarbeid, men ser frem til fire år som en slagkraftig opposisjon hvor de skal prioritere sosial utjevning og kutt i klimagassutslippene.

Klart vi er skuffet sier Sidsel Rykhus i Arbeiderpartiet etter Senterpartiet forlot forhandlingene. I forslaget til avtale som partene hadde enighet om før SP forlot møtet lå det inne blant annet forslag til konkrete kutt i klimagassutslipp, viktige tiltak for å utjevne forskjellene i Molde by og tiltak som ville styrket næringslivet i Molde.

Dette kunne vært et linjeskift i Molde-politikken hvis Senterpartiet ikke hadde forlatt forhandlingsbordet uten å gi klare forpliktelser sier Kim Thoresen-Vestre. Dette samarbeidet hvis det hadde kommet i havn ville redusert satsene til SFO, sørget for at flere barn har fått tilgang på helsesykepleier på skolen og vernet barnetrygdsmottakere fra kutt i sosialstønaden fortsetter han.

Vi hadde trodd at dette kunne gjort Molde til en spydspiss innen klimakutt for kommuner sier Knut Iversen Foseide fra MdG. Hadde dette samarbeidet gått i havn kunne vi kuttet klimagassutslippene som regjeringen ikke klarer å redusere avslutter han.»