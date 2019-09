Her er det nye kommunestyret i Gjemnes

Nyheter

Senterpartiet:

Knut Sjømæling, SP

Johan Aimar Brandvik, SP

Arild Nordengen, SP

Stein Asle Brubæk, SP

Borghild Neergaard Aarset, SP

Stine Bjerkeset, SP

Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP

Odd Ingvar Torvik, SP

Jan Anders Bø, SP

Arbeiderpartiet:

Per Jostein Halset, AP

Jan Karstein Schjølberg, AP

Bjørnar Danielsen, AP

Høyre:

Jon Hals, H

Yngve Brakstad Cappelen, H

Kristelig Folkeparti:

Odd Steinar Bjerkeset, KRF

Sosialistisk Venstreparti:

Ragnhild Aspås, SV

Fremskrittspartiet:

Erik Aspen Bakke, FRP

Knut Sjømæling sa tirsdag til Rbnett at Senterparti-gruppa skal møtes snart, trolig torsdag, for å stake ut vegen og bli enige om sine ønsker for samarbeid og fordeling av verv.