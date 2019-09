MDG valgte nytt samarbeid

Nyheter

MOLDE: Miljøpartiet de grønne (MDG) valgte etter brudd i forhandlingene med Sp, Venstre og Krf å inngå i et valgteknisk samarbeid med Ap, Uavhengig valgliste for Sunnmøre, Sunnmørslista, Nordmørslista, Pensjonistpartiet og Frp.Det opplyser Carl Johansen i MDG i en pressemelding tirdag kveld.

— Vi fremforhandlet mandag kveld en politisk avtale med den sittende koalisjonen samt Krf og Rødt som alle var veldig godt fornøyd med, og MDG kunne i utgangspunktet støttet både Kristin Sørheim og Tove-Lise Torve som ordfører. De klarte ikke å bli enige seg imellom om fylkesordføreren, og Sp gikk deretter ut av forhandlingene sammen med Krf og Venstre, og fremforhandlet en politisk avtale med Høyre uten å invitere oss med. I den situasjonen, som altså ikke var vårt førstevalg, stod det klart for oss at vi ville få mer igjen for et valgteknisk samarbeid med de øvrige partiene, uttaler Carl Johansen.

MDG har i den neste fireårsperioden fått fast plass i fylkesutvalget, ledervervet i kultur-, næring- og folkehelseutvalget, samt fast plass i samferdselsutvalget.

— Vi har fått veldig godt gjennomslag, noe som har vært svært viktig for oss i forhold til de velgerne som har stemt på oss og som forventer en tydelig grønn politikk på fylkestinget i den neste fireårsperioden. Det er viktig å understreke at dette altså er en ren valgteknisk avtale, og innebærer ikke en politisk avtale. Vi skal jobbe fra sak til sak for å fremme god klima-, nærings- og samferdselspolitikk for fylket, og vi ser for oss et godt politisk samarbeid med både sentrum og venstresida de neste fire årene, uttaler Johansen i pressemeldinga.

MDG fikk 4,5 % oppslutning i fylkestingsvalget, og to mandater på fylkestinget.