Ny landbruksrådgiver i storkommunen

Fellesnemnda for nye Molde kommune har vedtatt at skal være et fagmiljø innen landbruksforvaltning, næring og miljø på kommunehuset i Eidsvåg. Nå har de ansatt Kjersti Heim fra Åsgårdstrand som rådgiver ved kontoret.

– Jeg har med meg en ekte interesse for landbruket inn i den nye jobben. Jeg er opptatt av å opprettholde landbruket også i distriktet, ikke kun på det sentrale Østlandet, sier Heim i en pressemelding.

Selv om hun kommer fra Østlandet, er ikke Heim ukjent i området. Hun flyttet til mannens hjemsted på Osmarka tidligere i sommer hvor de har kjøpt seg gård.

Kjersti Heim blir en del av sektor for teknisk, plan, næring og miljø i nye Molde kommune. Og i kommunen er de glade for å ha sikret seg hennes tjenester.

– Vi er veldig glade for å få Kjersti med på laget. Hun var godt kvalifisert, og vil tilføre viktig kompetanse for oss, sier kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes.