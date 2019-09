Kjendis-tv med Dag Otto fra Setnesmoen

Nyheter

Søndag formiddag var det duket for pressemøte innenfor gjerdet på Setnesmoen leir på Åndalsnes. 14 kjendiser står tidvis i rett foran befalet mens bilder tas. Mange i Rauma har forstått at ett eller annet har vært på ferde i området, for teamet i tv-produksjonen har allerede vært på stedet ei stund og både «oberst» Dag Otto Lauritzen og den faste programledermakkeren, «kaptein» Kristian Ødegård, har vært observert i sentrale strøk. Det er disse som har kommet opp med det flunka nye programkonseptet fra produksjonsselskapet Seefood, som skal sendes over ti episoder til våren.