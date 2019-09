Feirer den seige Mannen med prisras

Nyheter

Tar du turen innom Bunnpris Isfjorden fredag, kan du komme over et meget lokalt tilbud. For butikken feirer nemlig Veslemannens fall med prisras på seigmenn. For Veslemannen var nettopp det - en seig mann.

Det var assisterende butikksjef, Marius Tyssøy Godal, som kom på det noe spesielle tilbudet.

– Det er vel første og siste gang at vi tuller med dette her. Men vi synes det var et litt artig stunt, sier han, og legger til at det foreløpig ikke har vært rekordstore bevegelser i salget.

– Men vi tipper nok de vil rase ut av butikken i løpet av helga. Foreløpig har vi ikke fått store reaksjoner på stuntet, men Veslemannen er helt klart den store snakkisen i bygda i dag, sier han.