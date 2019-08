Buss mot bil ved Helland skole

Nyheter

Politiet melder onsdag morgen om trafikkuhell ved Helland skole i Vestnes, der en buss og en personbil er involvert.

- Buss har kjørt på personbil i lav hastighet. Fører av personbil klager over smerter i nakken. Bilen står i grøfta, med skade på førerdør, heter det i meldinga på politiets twitterlogg.

- Så langt ser det ut for at en person er lettere skadd, og blir tatt hånd om av helsepersonell, sier Finn Harald Saltskår ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Politiet er på stedet og gjør undersøker.

- Årsak og skyldspørsmål er uavklart, vi må se på hva som har skjedd blant annet med tanke på vikeplikt, sier Saltskår.