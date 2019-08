– Det er viktig at unge bruker stemmeretten. Eldre menn i dress skal ikke bestemme for oss

Nyheter

Utenfor Molde videregående skole står det parkert en bobil med bilde av Erna Solberg. Røde roser, grønne firkløvere og røde epler skimtes fra T-skjorter, bannere og flygeblad. Det er klart for årets skolevalg. Inne i kantina summer det av småprat og latter. Det er få minutt til debatten skal starte, og de over 700 elevene gjør seg klare til å høre hva de elleve frammøtte partiene står for. Morten Walløe Tvedt fra Rødt er først ut, og starter åpningsinnlegget sitt med et klart budskap.