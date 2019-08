Politiaksjon på Gossen

Nyheter

Politiet søker etter en mann på Gossen i forbindelse med trusler framsatt tidligere i dag. De har også med hunder i søket.

–Det gjelder en person som har tilhold i området, som vi ønsker å få en prat med, sier operasjonsleder Leif Arne Mork.

Personen skal ha framsatt trusler tidligere på dagen, men politiet vil ikke uttale seg om hvem truslene har blitt framsatt mot.

– Vi har ikke kontroll på personen, men anser ikke at det er noen fare for andre. Vi er ute med to patruljer for å få avklart situasjonen raskest mulig, sier Leif Arne Mork.