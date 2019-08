Slik takler Mari og Aleksander «full mann» i parken

Nyheter

16 politistudenter øver torsdag og fredag på å takle berusa folk i parken og bråkmakere ved utested - blant annet. De trener på å håndtere ulike situasjoner i Molde sentrum, og gjennomfører diverse øvelser i Moldemarka. I Ålesund er det 20 studenter som øver.

I 11-tida torsdag ble forbipasserende ved Molde kino vitne til en utagerende mann, tilsynelatende berusa, som snakka hissig til to unge politiuniformerte som holdt tak i ham.

– Slipp da! Slipp, ropte han hissig og prøvde å vri seg unna grepet.

Han vrei og vrengte seg for å komme løs, hvorpå de to studentene la ham i bakken på gresset med ansiktet ned.

De to, Mari og Aleksander, ønsker ikke etternavnet i avisa, men Mari fra Grimstad tar gjerne en prat om øvelsen:

– Hva har dere lært som gjør at dere takler en sånn situasjon bedre enn andre ville gjort?

– Vi har lært veldig mye om hvordan ulike folk opplever slike situasjoner, sier hun. De har også lært om hvordan situasjoner gires opp eller kan dempes.

– I dette tilfellet ville vi bare snakke med ham og bortvise ham fra sentrum. Men han ble utagerende, derfor tok vi tak i ham, sier hun.

Den «fulle» mannen er instruktør Ole Christian Smørdal, mens instruktørene som følger med på sidelinja, er Martin Ramstad. Smørdal forteller at utgangspunktet for rollespillet var et tips om en mann som drakk på offentlig sted og forstyrret ro og orden.

I parken på den andre sida av Moldeelva, Gotfred Lies Plass, er det også en håndfull personer i politiuniform.

I sentrum og Moldemarka

Politioverbetjent Svein Ivar Nerbøberg, en av de praksisansvarlige ved Molde politistasjon, opplyser at øvelsene i sentrum vil skje rundt politistasjonen.

– Vi vil være uniformerte, men ikke bære våpen. I Moldemarka blir det blant annet O-løp rundt Øverlandsvatnet, sier Nerbøberg.

– Hva vil publikum se av dette?

– De vil se vanlige oppdrag knyttet til ordenstjeneste, som rusa person i park og bråkmaker ved utested. Fast ansatte spiller markører, det vil si full mann eller bråkete person. På det meste vil publikum kunne se 10-12 politifolk, men de fleste situasjoner er i mindre grupper, sier politioverbetjenten.

16 studenter er involvert, der halvparten er i sentrum og halvparten er i marka torsdag. Fredag bytter de plass.

Øvinga vil skje fra 11-tida til kl. 15 eller 16 begge dager.

36 studenter i fylket

Politistudentene har vært ett år på skolen, før de nå skal ut i et praksisår som starter med tre innføringsuker. Av de 16 politispirene i nordfylket skal 8 ha sin praksis i Molde, og 8 i Kristiansund. Det tredje året vender de tilbake til skolebenken for å fullføre sin bachelor.

Politioverbetjent Iren Silden er praksisansvarlig for alle politistudentene i fylket. Hun opplyser at Møre og Romsdal politidistrikt har 36 studenter dette året, der 20 er knyttet til Ålesund og har innføringsukene sine der.

Alle skal i løpet av de neste ukene også ha pistolkurs og temauke.

– Etter de tre innføringsukene skal de ut i tjeneste med veileder, opplyser Silden.