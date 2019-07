Hund skal ha skremt sau utfor skrent i Trollstigen

Nyheter

Hunden, som er en svart puddel, skal ha skremt sau utfor en skrent ved Trollstigplatået lørdag.

Her oppe i kanten av tåka er det Stine Elisabeth Størset fant den døde sauen og underrettet politiet.

Det var et trist syn.

– Det var et reist syn sier Stine Elisabet Størset bosatt i Isfjorden. Jeg skulle sammen med barna mine å gikk rett i løypetraseen for Trollveggen Triathlon lå en død sau. Det var cirka 500 meter inn i løypetraseen den lå rett over båndet som merket løypa. Munnen var full av hvitt skum og sauen var tydelig sprengt.

– Veit du grunnen?

– Ja det var en svart løshund en puddel som for i området. To lam for cirka 50 meter fra der moren lå. De kom ikke ned til moren da det var stor aktivitet i fjellet under Triathlon løpet som gikk i området.

– Fikk dere underrettet eieren?

– Ja det var en saueeier fra Valldal som eier sauene fikk vi høre da vi sende bilde av øremerket til politiet som tok seg av saken. Da fikk vi bekreftet det vi trodde. Det var et rett trist syn der den lå død og lamma gikk lenger opp.