Nyheter

Operasjonsleder for politiet i Møre og Romsdal, melder mandag kveld at politiet i Molde har stoppet to personer i Molde sentrum. Dette skal ha skjedd rett før klokka 18.

«Mann og dame i 20-årene påtruffet. Anmeldes for bruk og besittelse av narkotika», heter det i meldingen.