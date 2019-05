Rauma får skole for tindevegledere

Nyheter

Åndalsnes ble valgt i kamp med Sogndal og Hemsedal. Avgjørelsen ble kunngjort av styret før helga.

– Vi mener at Åndalsnes vil være den beste lokaliseringen av den nye fagskolen, spesielt på litt lengre sikt, sier Nortind-president Leif Inge Magnussen til Åndalsnes Avis.

Han legger til at tradisjoner og eksisterende miljø talte i favør av Rauma.

– Dette vil føre til at Åndalsnes, Rauma og Romsdal blir et sentrum i Norge for norske tindevegledere, og også en naturlig møteplass for fjellførere fra hele verden. Det er vi allerede i gang med å planlegge, sier Magnussen til avisa.

Administrasjonen ved den nye utdanninga skal i første omgang ligge ved Norsk tindesenter i Åndalsnes sentrum.