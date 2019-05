Nyheter

Politiet meldte om trafikkuhellet på Averøya kl. 15.28 onsdag. Det var ved Haukåsvannet, på Rv 64, at en motorsykkel veltet. Politiet opplyser at føreren, som klaget over smerter i ryggen, ble tatt hånd om av helsepersonell, men at hen ikke framsto som alvorlig skadd.

Vegen var sperret for en kortere periode.