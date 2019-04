Kjørte bil med to i promille

Nyheter

En mann i slutten av 20-åra er dømt for promillekjøring. Saka var nylig oppe i Nordmøre tingrett. Kjøringen skjedde i midten av februar i år.

Ifølge dommen kjørte han bil i et boligfelt i en kommune i søre del av Nordmøre klokka 02.50 en lørdagsnatt. Nærmere to timer seinere ble det tatt blodprøve av ham. Den viste da en promille på 1,81. Med normal forbrenning hadde han da over to i promille under kjøringen.

Mannen samtykket i at saka ble avgjort ved tilståelsesdom. Etter dette dømte retten ham til fengsel i 24 dager. Han må også betale ei bot på 97.000 kroner – og han mister førerkortet i to år.