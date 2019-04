Spennende prosjekt i Sportsklubben Træff

Nyheter

Mange unge opplever at alvoret kommer for fort inn i idretten. Statistikk viser at frafallet er stort i ungdomsskolealder. Sportsklubben Træff i Molde har nå iverksatt tiltak for å holde på ungdommene lenger. For 2003-årgangen er det skapt en ny treningsgruppe der man trener mindre og spiller færre kamper. Flere av dem som deltar på tilbudet framholder at de opplever tilbudet som mindre stressende og mer sosialt. I tillegg blir det mindre reising til og fra kamper.

– Fotballen ble for stressende og seriøs SK Træff tok grep da flere 2003-spillere sluttet eller vurderte å slutte med fotballen. – Frafallet i denne aldersgruppa er stort, sier Are Lervik i fotballkretsen.

I vår region er det en sterk toppidrettskultur. En rekke spillere fra Romsdal var i helga i aksjon når toppdivisjonene for menn og kvinner sparket i gang fotballsesongen. Samtidig som man jobber målrettet med å gi gode tilbud til de som vil satse er det viktig at man ivaretar bredden på en god måte. Derfor er prosjektet i Træff spennende, også utenom klubben. Mange deltar i idrett fordi at de liker å trene, og trives i et sosialt treningsmiljø. Et tilbud som vektlegger disse verdiene kan få flere til å fortsette med idrett lenger. Mange unge opplever hverdagen som stressende. For noen blir idrett bare enda en arena hvor man skal prestere.

Sammen med fylkeskommunen startet Nordmøre og Romsdal fotballkrets i fjor høst en større undersøkelse om frafallet i ungdomsfotballen. Daglig leder Are Lervik i fotballkretsen opplyser at man vil bruke undersøkelsen som grunnlag for tilpassinger, for eksempel i seriespillet. Træff viser med sitt tiltak at klubbene kan gjøre tilpassinger. Sportslig leder Kjell Marius Herskedal er veldig tydelig når han understreker at Træff som breddeklubb har et ansvar for å gi et tilbud til de som ikke ønsker mer konkurranse. Resultatet har så langt vært at spillere har komme tilbake til klubben.

I Norge er en stor andel av befolkningen med i et lag eller en forening. Norges idrettsforbund har 2,1 millioner medlemmer fordelt på 11 000 lag. Dette er viktig for samfunnet. Også i idretten er det relevant å snakke om frafall. For mange kan idrett være en arena for trivsel, tilhørighet og personlig utvikling. Træff har utviklet et tilbud i dialog med ungdommene. Det er et eksempel til etterfølgelse.