Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal meldte klokka 13.37 mandag at en lastebil hadde sklidd av vegen på fylkesveg 147 i Nakkedalen, mellom Vatne i Haram og Fiksdal i Vestnes. Det ble videre opplyst at bilen sto slik at den ikke var til hinder for øvrig trafikk.

– Politi og tungbilgruppa til Statens vegvesen er på stedet. Det er utferdiget gebyr for manglende medbrakt kjetting. Bilberging er på veg til stedet, melte politiet.