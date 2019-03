Tussentunnelen stengt - småstein og jord også i Molde-gater

Nyheter

Vegtrafikksentralen melder onsdag morgen at Tussentunnelen mellom Molde og Fræna er midlertidig stengt på grunn av gjenstander i vegbanen. Det er omkjøring på gamleveien rundt Skaret.

- En traktor har sølt jord, grus og småstein både gjennom gater i Molde, og gjennom Tussentunnelen. Tunnelen ble derfor stengt for å unngå punktering. Vi har også flere biler ute for å kartlegge hvor det ligger stein i vegen på veger som fører til tunnelen, opplyser trafikkoperatør Runar Kvalshaug ved Vegtrafikksentralen for Midt-Norge til Rbnett.

Sopebiler er på veg for å ordne opp, men tunnelen blir likevel ikke åpnet før onsdag ettermiddag.

- Tussentunnelen hodes stengt utover dagen på grunn av planlagt arbeid, og skulle uansett være stengt mellom kl 0830 og 17. Dette på grunn av elektrovedlikehold, sier Kvalshaug.