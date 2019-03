Første tilsyn på Viking Sky

Nyheter

Sjøfartsdirektoratet har i dag fulgt opp ulykkene med cruiseskipet Viking Sky og lasteskipet Hagland Captain.

For Viking Sky er første tilsyn gjennomført i dag mandag. Det skriver Sjøfartsdirektoratet mandag kveld i en pressemelding.

Det var lørdag at cruiseskipet Viking Sky fikk store problemer i uværet på Hustadvika.

Tilsyn hele dagen

Sjøfartsdirektoratet opplyser mandag kveld at det har vært to inspektører fra tilsynskontoret i Kristiansund ombord i cruiseskipet, samt en representant fra passasjerskipsavdelingen i Haugesund.

Teamet gikk sammen med klasseselskapet Lloyd Register ombord kl 09.30 mandag,og har brukt hele dagen ombord.

Det vil bli utført ytterligere tilsyn/oppfølging i morgen, og dette vil bli gjort i samarbeid med Politi og Statens Havarikommisjon for transport (SHT).

Sjøfartsdirektoratet opplyser at det foreløpig er det for tidlig å trekke konklusjoner rundt hva som var årsaken til at skipet mistet motorkraft på Hustadvika lørdag ettermiddag.

– Det som er på det rene er at det har vært en blackout, men at vi foreløpig ikke kan si noe om årsaken til denne, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Ros til mannskapet

I pressemeldingen kommer det fram at det som er klart, er at når først hendelsen oppstod så har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra.

Det har også blitt gjennomført en dykkerundersøkelse for å verifisere om det er skader under vannlinjen. Det er ikke funnet skader på skipets skrog. Dykkere kontrollerte også inntakene for kjølevann for å sjekke om det kunne være tette inntak. Disse er bekreftet fra dykker å være åpne og tilsynelatende i orden.

For direktoratet har det også vært viktig å ta hensyn til den ekstremt krevende situasjonen som mannskapet har vært gjennom, noe som har gjort at det er brukt god tid på tilsynet slik at en har hatt en god ramme rundt tilsynet.

I morgen vil direktoratet med klasseselskapet fortsette tilsynet. Da vil en gå grundigere inn i dokumentasjon og ikke minst få en oversikt over skader på skipet som må utbedres.

Det påpekes også at det har vært et godt samarbeid med de ombord på skipet og at de har lagt til rette for en god og konstruktiv gjennomgang mandag.

Hagland Captain

Når det gjelder lasteskipet Hagland Captain så ble dette slept til Averøy, hvor det ankom i 15 tiden mandag ettermiddag. Her vil klasseselskapet DNVGL gå ombord i morgen for oppfølging.

Etter det Sjøfartsdirektoratet så langt kjenner til så har fartøyet ikke hatt grunnberøring, men dette vil bli en del av oppfølgingen fra klasseselskapet. Det pågår mandag kveld nå lossing av fartøyet.