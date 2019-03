Nyheter

På lørdagsnatta ble en beruset mann bortvist fra Molde sentrum og kjørt hjem. Klokka 01.33 møtte en patrulje på samme mann igjen. Han måtte derfor overnatte i arresten, og blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet.

Klokka 03.20 blir politiet tilkalt til ei adresse i Molde på grunn av høg musikk og støy, slik at naboene ikke fikk sove.

– Ifølge melder var dette fjerde natta på rad med bråk og støy fra huset. Festen ble avsluttet da politiet kom, sier operasjonsleder Tove Anita Asp.

Hendelser ellers i fylket:

23.15: Ålesund, Terminalen byscene. Stedet ble evakuert under en konsert på grunn av at noen hadde utløst en manuell brannmelder. Etter at denne ble tilbakestilt kunne konserten starte opp igjen. Ingen mistenkte i saken.

23.56: Rauma, Isfjorden. RV64. Promillekontroll av kjøretøy. 24 kontrollerte førere. Ingen reaksjoner.

00.02: Ålesund sentrum. Beruset jente i slutten av tenårene blir tatt hånd om av helse.

00.20: Ulsteinvik, Ringen. Naboer klagde på høg musikk og feststøy fra en adresse. Politiet påla festdeltakerne om å avslutte festen. Dette ble etterkommet.

00.23: Kristiansund sentrum. Hotellgjester klagde på høg musikk fra ei leilighet like ved. Ikke mulig for gjestene å få sove på grunn av støy. Festdeltakerne dempet musikken etter at dette ble påtalt av patruljen som ankom stedet.

01.43: Kristiansund sentrum. Politiet kom over ei beruset dame i sentrum. Kjøres til legevakt for sjekk. Hun vil bli overlatt til helse.

03.02: Kristiansund, Goma. En mann i 30-åra blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.

04.24: Herøy, Stokksund. Politiet påtraff en mørkkledd mann gående langs vegen på en strekning uten belysning. Politiet delte ut refleks til mannen slik at han kunne bli synlig i trafikken og komme seg trygt hjem på egne ben.