Nær 2000 nye arbeidsplasser i fylket i fjor

Nyheter

At det er næringslivet som har den største veksten gleder regional- og næringssjef Bergljot Landstad i Møre og Romsdal fylkeskommune stort. Det er fylkeskommunen som melder om arbeidsplassveksten i en pressemelding torsdag. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås ferske sysselsettingsstatistikk, og arbeidsplassveksten er fordelt på vel 1150 arbeidsplasser i næringslivet, 560 i kommunal sektor og 160 i statlige arbeidsplasser.

Landstad peker på at det i Møre og Romsdal forsvant mellom 4000 og 5000 arbeidsplasser som følge av oljenedturen i 2014.

- I 2017 var det fortsatt nullvekst i arbeidsplasser i fylket når en ser bort fra kommunal sektor. Men i fjor er altså veksten tilbake igjen med 1898 registrerte nye arbeidsplasser. Møre og Romsdal har vært gjennom en krevende omstilling etter oljenedturen, og mange har stått hardt på for å skape ny vekst. Endelig ser vi tall som stadfester at utviklinga går i riktig retning, sier Landstad

Og videre;

- Det er svært viktig at det er næringslivet som igjen er i førersetet for arbeidsplassveksten med god spredning over flere bransjer, sier Landstad. Hun opplyser at av de rundt 160 statlige arbeidsplassene fylket fikk i 2018 kom mange innenfor høgskolene og helseforetaket.

- De kommunene som har hatt størst effekt av veksten i statlige arbeidsplasser er Ålesund, Volda, Kristiansund og Fræna, opplyser Landstad.