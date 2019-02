YS forventer «betydelig reallønnsvekst»

Nyheter

Arbeidstakerorganisasjonen YS mener økt konkurranseevne og et magert fjorår for lønnsmottakerne bør gi et godt lønnsoppgjør til våren.

– Etter en periode uten reallønnsvekst mener vi det er på høy tid at arbeidstakerne tar ut sin del av verdiskapningen, sier YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding.

Tirsdag vedtok hovedstyret i YS sine krav til årets lønnsoppgjør.

– 2018 ga nær null kroner i reallønnsvekst for de aller fleste. Samtidig har konkurranseevnen bedret seg de siste årene. Dette bakteppet bør gi grunnlag for en betydelig reallønnsvekst i år, poengterer Kollerud.

Fjorårets lønnsvekst ble i stor grad spist opp av kraftig prisvekst, som igjen var en konsekvens av høye strømpriser. I år anslås prisveksten til 2,2 prosent.

– Den moderate konjunkturoppgangen fortsetter, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så å si ligget stille de siste fem årene. Derfor krever YS en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Kollerud.

YS er en paraplyorganisasjon for forbund som blant annet organiserer ansatte i Forsvaret, tollere, skoleledere og ansatte i finansbransjen.