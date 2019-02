I dag tok de debatten om kommunevåpen

Nyheter

Fellesnemnda stemte over tre forslag: Prosjektrådmannens forslag om å utsette saka og overlate den til det nye kommunestyret, Terje Tovans forslag om å gå for «Storslått og energisk», og Adrian Sørlies forslag om å bruke Moldes kval som symbool også for Nye Molde kommune.

Rolf Jonas Hurlen lanserte først et kompromissforslag om delt løsning med både «Storslått og energisk» sammen med kvalen som Moldes byvåpen, men trakk dette forslaget.

Vi kommer tilbake med mer fra debatten.

Kjøttvekta

Tidligere denne uka sa Hurlen dette til Romsdals Budstikke;

– Hvis man alltid skal tenke kjøttvekta i etableringen av nye Molde, så vil alltid Molde få siste ord.

Han sa det etter at det ble kjent at prosjektrådmann Arne Sverre Dahl vil utsette kommunevåpenavgjørelsen til kommunestyret for nye Molde er på plass i 2020.

I dag skal Fellesnemnda i nye Molde kommune gjøre vedtak. Møtet starter kl 12 og streames av Molde kommune.

Nesset-ordføreren er leder i kulturbyggingsgruppa som fikk jobben med å kjøre prosessen knyttet til nytt kommunevåpen i nye Molde kommune. Han ble overrasket da han så prosjektrådmann Arne Sverre Dahls forslag om å utsette valget av kommunevåpen, og advarer mot å skyve saken foran seg.

- At han nå velger å skyve saka foran seg vil jo få konsekvenser i forhold til at vi innen 1. januar 2020 skal ha på plass en nytt kommunevåpen og en ny grafisk profil for nye Molde, sa Hurlen.

Nytt eller gammelt kommunevåpen? Nesset-ordføreren mener han har løsningen – Hvis man alltid skal tenke kjøttvekta i etableringen av nye Molde, så vil alltid Molde få siste ord, sier Rolf Jonas Hurlen om at prosjektrådmannen vil utsette kommunevåpenavgjørelsen.

I sitt forslag har prosjektrådmannen følgende begrunnelse for utsettelsen;

- * Juryen leverer ikke et samlet forslag. Med et knappest mulig flertall foreslås et alternativ som ikke er i tråd med flertallet av folkets stemmer.

- * Kostnadene knyttet til omprofilering vil være betydelige og krever omdisponeringer av budsjettet for 2019 som prosjektrådmannen ikke kan tilrå.

- * Et varig symbol for den nye kommunen bør ha solid forankring i de folkevalgte organene, og beslutningen bør overlates til de som velges inn som representanter for nye Molde kommune fra 2020.»

Planen var først at man skulle ha et vedtak i 2018. Så ble det utsatt til 2019. Nå anbefales altså ytterligere en utsettelse.

Gruppa som var ansvarlig for kommunevåpen-prosessen har anbefalt kommunevåpenet kalt «Storslått og energisk» som nytt kommunevåpen for nye Molde – med knapp margin. Sju av medlemmene ville ha dette, mens seks ville heller gå for dagens Molde-våpen med hvalen.

– Vil du komme med alternativt forslag i fellesnemnda når saka kommer opp fredag?

Hurlen har varslet at det vil komme et alternativt forslag om en delt løsning. Nemlig at man går for det nye kommunevåpenet, men beholder Moldes våpen med hvalen som byvåpen.